250 blev evakueret efter sprængning ved virksomhed

250 personer blev tidligt torsdag morgen evakueret efter en sprængning ved en virksomhed på Vandtårnsvej i Gladsaxe, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Vi efterforsker intensivt – og netop af hensyn til den efterforskning, har vi ikke mulighed for at give yderligere detaljer om sagen for nu, siger politiinspektør Mogens Lauridsen.