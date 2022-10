Omkring 20 svenskere er anholdt i lufthavn med sorte penge

For eksempel blev syv svenske statsborgere anholdt 30. september med i alt 12 millioner kroner.

Nogle af transporterne blev afsløret i februar, men trafikken fortsætter altså på trods af anholdelser og varetægtsfængslinger.

I lufthavnen bruger tolderne blandt andet den specialtrænede hund Andy, når det gælder forsøget på at spotte kontanter i kufferter, rapporterede Ekstra Bladet forleden.

To mænd, der blev afsløret i februar i år, er blevet tiltalt for en lang række pengerejser til Istanbul. I alt skal de have bragt, hvad der svarer til 45 millioner kroner, til Tyrkiet, hævder anklagemyndigheden.

Torsdag fortsætter sagen mod de to mænd i Københavns Byret.