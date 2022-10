Blå partier reagerer på »forfærdelige« beretninger fra plejehjem: »Det, vi troede skulle stoppe, er fortsat«

DF foreslår bl.a. at kommunernes whistleblowerordning udvides, så også borgere og pårørende anonymt kan advare om kritisable forhold. Derudover skal ældre tilbydes mere frihed og fleksibilitet i forhold til mad og badetider, og pårørende skal have mulighed for at øve direkte indflydelse på plejehjem via såkaldt pårørendebestyrelser.

Endelig vil DF fjerne krav om at ældre skal visiteres til hjælpemidler til en værdi under 5.000 kr.

»Hele den administrative behandling vil vi skære bort. Fordi vi tror simpelthen ikke, at nogen ældre beder om rollatorer, støttestrømper eller forhøjede toiletter, som de ikke har brug for,« siger Messerschmidt.

Pengene til udspillet foreslår partiet at skaffe ved at fjerne det midlertidige børnetilskud, som blev indført for at bekæmpe børnefattigdom, og ved at skære i jobcentre og integrationsydelsen til indvandrere.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører stikprøvekontrol med landets plejehjem. Tilsynet var for første gang i tre år på uanmeldt besøg hos Nørremarken i begyndelsen af oktober, og den rapport er nu i høring hos parterne.

I den seneste af kommunens egne tilsynsrapporter fra 2021 var Nørremarken det eneste af kommunens plejehjem, som vurderedes som »godkendt med mangler«, mens resten var i kategorierne »godkendt« eller »godkendt med bemærkninger«.

Af rapporten fremgår det, at området ”Tidlig opsporing af borgere i risiko for underernæring” både i 2019, 2020 og 2021 var et såkaldt »forbedringspunkt«. Der står bl.a., at plejehjemmets ansatte havde problemer med at videregive oplysninger til kollegaer, hvis en borger havde tabt sig.