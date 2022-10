Sundhedsvæsenet kæmper med lange ventelister, personaleflugt og aflyste og udskudte operationer.

Det har tirsdag fået kirurger til at pege på blandt andet behandlingsgarantien i et skriftligt nødråb, som er sendt til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Folketingets sundhedsordførere.

De ønsker at ændre på behandlingsgarantien. Den betyder, at alle patienter har ret til behandling inden for 30 dage, uagtet hvad de fejler.

Kirurgerne ønsker at differentiere garantien for ikkeakut sygdom inden for 30 dage til for eksempel 60 eller 90 dage. Det skal gøre det muligt at prioritere de patienter, som har størst behov for behandling, først.