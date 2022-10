Ny kortlægning: Rekordmange danskere søger mod bofællesskaber

- Vi kan se, at det i hvert fald for seniorer kan være med til at højne livskvaliteten og forebygge ensomhed, som vi kan se er et stigende problem, ikke bare herhjemme, men globalt set.

Af de 400 bofællesskaber er de 235 netop bofællesskaber for seniorer.

Det er forskelligt, hvordan bofællesskaberne er organiseret. Mange steder spiser beboerne sammen og deltager i fælles aktiviteter.

- Mange bliver drevet af at bo mere bæredygtigt og dele mere. For andre handler det om at opsøge et uforpligtende hverdagsselskab, siger Stig Hessellund.