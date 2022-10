FE-chef kræver straffesag flyttet væk fra Københavns Byret

Tirsdag aften ønsker den ene af Lars Findsens forsvarere, advokat David Neutzsky-Wulff, ikke over for Ritzau at forklare om baggrunden for ønsket om at få flyttet sagen til en anden byret.

I den version af anklageskriftet, som pressen har fået kopi af, står der intet om de steder, hvor Lars Findsen påstås at have røbet statshemmeligheder. Alle stednavne er ligesom andre detaljer redigeret væk.

Lars Findsen blev i august 2020 hjemsendt fra posten som chef i FE. I tiden derefter røbede han ifølge anklagemyndighedens påstand statshemmeligheder til to journalister, to familiemedlemmer og en ven og kollega.

Tiltalen opregner i alt seks forbrydelser. Et af forholdene er en overtrædelse af paragraffen om tavshedspligt. De øvrige fem drejer sig om den alvorligere og sjældent brugte paragraf 109 om at røbe oplysninger ”hvorpå statens sikkerhed og rettigheder i forhold til fremmede magter beror”.