Kvinden er 30 år, og hendes barn er 11 måneder.

De har været efterlyst siden fundet af en død mand i et hus på Svanevej i Præstø tirsdag i sidste uge. Dagen forinden havde politiet modtaget et tip.

Tidligere har politiet afvist at svare på, om man mener, at manden inden sin død skulle have noget at gøre med kvindens og barnets forsvinden.