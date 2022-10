Container med 300 kilo kokain fra Brasilien giver 16 års fængsel

De to hovedmænd stod ifølge anklagerne fra National Enhed for Særlig Kriminalitet til den absolut maksimale straf, nemlig 20 år.

Men domsmandsretten vil ikke skrive under på, at der er tale om særdeles skærpende omstændigheder, sådan at den normale strafferamme kan sprænges.

Det skyldes, forklarer retsformanden, at der kun er ét tilfælde af indsmugling.

To af de 12 mænd har fået fængsel i to år og seks måneder. Byretten finder, at de ikke vidste, at der var tale om kokain. De troede, at de skulle hente hash i store mængder.

En enkelt er helt blevet frifundet. Han blev tvunget ind i gruppens forberedelser og deltog altså ikke frivilligt, fastslår retten.

Den ene hovedmand er en 47-årig belgisk statsborger. Allerede i Bremerhaven forsøgte han at få fat i containeren, mener byretten. Da det mislykkedes, fortsatte han sin jagt i Danmark og fandt en stribe samarbejdspartnere.