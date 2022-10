Dronningen er også blevet inviteret til at deltage i en frokost på rådhuset. Resten af programmet ventes at blive offentliggjort på et senere tidspunkt.

Søndag den 11. september blev hendes jubilæum fejret ved et gallataffel på Christiansborg Slot.

Her fortalte hun gæsterne, at hun altid havde følt en oprigtig glæde og taknemmelighed for sin rolle som dronning.

- Jeg blev ikke født til denne rolle, men mit liv blev forandret med grundlovsændringen i 1953, sagde hun.

Ændringen muliggjorde, at en kvinde kunne sidde på tronen i Danmark.

Dronningen blev desuden fejret med en gallaforestilling i Det Kongelige Teater.

Inden hun begyndte sin tale ved dette arrangement, bad dronning Margrethe sine gæster om at rejse sig og holde et minuts stilhed for dronning Elizabeth, som døde i en alder af 96 år.