Domstol skal igen se på udlevering af Sanjay Shah

Sagen om eventuel udlevering af forretningsmanden Sanjay Shah til Danmark skal behandles forfra ved en domstol i Dubai.

Det skriver Politiken.

Sanjay Shah er tiltalt for at have svindlet den danske statskasse for godt ni milliarder kroner i affæren om uberettiget refusion for udbytteskat.

I september besluttede en domstol, at Sanjay Shah ikke skulle udleveres til strafforfølgning i Danmark, men den øverste domstol har mandag afgjort, at sagen skal behandles forfra.