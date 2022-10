Bombe ved Femern Bælt sprængt kontrolleret

Bomben skulle sprænges for at gøre plads til en 18 kilometer lang tunnel mellem Danmark og Tyskland, der er kendt som Femern Bælt-tunnelen. Femern A/S er bygherrer på projektet.

Mandag eftermiddag var området omkring sprængningen spærret af for skibstrafik.

Afspærringen blev ophævet igen klokken 15.40.

I forbindelse med sprængningen blev der taget nye metoder i brug for at tage hensyn til livet i havet omkring sprængningen. Det skyldes, at sprængningsstedet lå i et Natura 2000-område.