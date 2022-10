Svenskere afsløret i Kastrup med kuffert fyldt med penge

Der er tale om hvidvask, når man ved, at pengene formentlig stammer fra ulovlige aktiviteter.

I disse dage behandler Københavns Byret en sag mod to mænd, der er tiltalt for at have udført mere end 45 millioner kroner. Disse mænd blev taget i februar med, hvad der svarer til fire millioner kroner. Men de har rejst adskillige gange og hver gang med samme formål, hævdes det i tiltalen.