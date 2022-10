Ung mand ramt af strejfskud i hovedet

En mand fra Kalundborg blev strejfet af et projektil, da en pistol blev affyret på en landejendom i Mullerup sidst på aftenen søndag.

Det oplyser politiet om sagen, som mandag har ført til et retsmøde i Holbæk.

Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle to mænd fra Vestsjælland frem til 8. november.