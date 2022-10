Ung mand frifundet i sag om voldtægter af klassekammerat

Af anklageskriftet mod manden fremgår det, at pigen i begge tilfælde skulle have sagt nej flere gange, og at hun græd. Det har den unge mand afvist, og retten har heller ikke fundet det bevist, at det skete, som pigen har forklaret.

Retten fandt ham mest troværdig.

Under sagen er det blandt andet kommet frem, at pigen på sin mobil havde skrevet, hvor god manden var til bestemte seksuelle ting. Blandt andet var han dygtig til at kysse, hvilket hun gav ham ni for på en skala fra et til ti.

Sagen er rejst som en domsmandssag. Det viser, at anklagemyndigheden gik efter en straf på mindre end fire års fængsel.

Rektoren på Sorø Akademi, Kristian Jacobsen, er af mandens forsvarer blevet kritiseret i forbindelse med sagen.