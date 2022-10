Danmark ønsker sanktioner mod Iran efter angreb med kamikazedroner

Det er blot en uge siden, at russiske missiler ramte den ukrainske hovedstad senest.

Angrebet kostede ifølge AFP 19 personer livet, mens 105 blev såret.

Torsdag var der desuden angreb i andre dele af Kyiv-regionen. Her hævdede den regionale guvernør, Oleksij Kuleba, at angrebet var sket med iransk-fremstillede kamikazedroner. De udsagn har ikke været mulige at verificere.

På udenrigsministrenes møde mandag forventes det i forvejen, at EU-landene formelt vil vedtage sanktioner over for det iranske styre for dets brutalitet over for de igangværende protester.

Protesterne er taget til, efter at den 22-årige iranske kvinde Mahsa Amini blev anholdt for ikke at være ordentligt tildækket og senere døde i politiets varetægt.