Person er fundet død i soveværelse efter villabrand

- Der er umiddelbart en person savnet, med al sandsynlighed indebrændt, lød det fra politiet.

Østjyllands Beredskab rykkede ud til branden efter en alarmmelding kort før klokken 12.00.

Efter cirka halvanden time på stedet forlod de sidste brandbiler og enheder adressen. Forinden meddelte beredskabet, at branden var under kontrol, og at slukningsarbejdet skred frem.

Der er ingen oplysninger om den døde persons køn eller alder.