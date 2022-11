Nogle gange gik vi ud af hver vores hus og mødtes ved hækken, fordi der var noget, der skulle tales om. Om vi kunne købe et glutenfrit rugbrød med til hende, eller om jeg havde noget af Hemingway i min reol, for hun var kommet til at tænke på, hvor meget hun holdt af ”Farvel til våbnene.” Så løb vores piger gennem hullet i hækken med rugbrød og romaner, og tit var de væk et stykke tid, for i det lille køkken blev de sat på skamlen, mens Evy hentede lidt slik i kælderen, og de fik sig »en snak.«

Det er nu en uge siden, at lyset i køkkenvinduet var tændt for sidste gang, og det er faktisk stadig ikke helt til at forstå.