En voldsom mineulykke i Tyrkiet har kostet mindst 40 mennesker livet.

Det siger den tyrkiske indenrigsminister, Süleyman Soylu, lørdag formiddag.

Minen eksploderede fredag aften, og pårørende ventede natten over i kulden foran den statsejede mine i et håb om at se overlevende blive reddet ud. Redningsarbejdet fortsatte lørdag. Læs mere her.