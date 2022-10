Kvinden og barnet har været efterlyst i flere døgn.

Sagen begyndte for alvor at tage form, da politiet fik et tip mandag aften. Dagen efter blev en mand fundet død på en adresse i den sydsjællandske havneby, og onsdag blev kvinden og barnet efterlyst.

Kvinden er ikke mistænkt for at have noget at gøre med mandens dødsfald, men politiet frygter, at der kan være sket hende og det 11 måneder gamle barn noget.

I forbindelse med eftersøgningen har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fået hjælp fra landets hundepatruljer, Søværnets dykkertjeneste, Flyvevåbnets helikoptertjeneste, Beredskabsstyrelsen samt specialister fra Syddansk og Aarhus Universitet.