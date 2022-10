PET afviser al snak om ulovligt tilbud til Lars Findsen

”Helt generelt kan PET dog fuldstændigt afvise de anklager, som har været fremme i medierne om, at Lars Findsen af PET er blevet tilbudt en aftale i strid med retsplejelovens regler, eller at han på anden måde af PET har været udsat for et utilbørligt pres i forbindelse med straffesagen mod ham.”

I mailen fra PET nævnes det ikke, om der faktisk blev fremsat et tilbud.

Ifølge bogen overvågede betjente fra PET i cirka et år chefen for søstertjenesten. Der var aflytninger, hemmelige ransagninger og observationer - også under møder på caféer.

For en måned siden rejste anklagemyndigheden tiltale mod Lars Findsen. I seks tilfælde skal han have fortalt om statshemmeligheder. Han nægter sig skyldig.