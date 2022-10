Mand skyldig i voldtægt og krænkelser af mindreårige

Eksempelvis har han opfordret dem til at sende nøgenbilleder og -videoer til ham, og så har han i visse tilfælde instrueret dem i at udføre seksuelle handlinger på sig selv. Det er sket under tvang.

Den 41-årige er desuden kendt skyldig i at have været i besiddelse af børneporno i form af videoer med overgreb på helt små børn.

Børneporno inddeles i kategorier alt efter grovheden. Kategori 1 er den mildeste, mens kategori 3 er den groveste. Videomaterialet i sagen er ifølge anklageskriftet af kategori 2 og 3.