Kommune frifundet for inhabilitet i principiel sag om grusgrav

Der er tale om Henrik Aakast (V). Han har været medlem af bestyrelsen i Foreningen mod Grusgrav i Bjerrede og medejer af nogle ejendomme tæt på kanten af den planlagte grusgrav.

Han var dog ikke inhabil under afstemningen, finder landsretten.

Ole Nørklit, der er administrerende direktør i Nymølle Stenindustrier A/S, mener, at det ikke var ordentligt sagligt begrundet fra kommunen, da den sagde nej.

- Vi vil læse dommen igennem, gennemgå den med vores advokater og se, om der er grundlag for at søge om at få sagen for Højesteret, siger han til Ritzau.

Han kalder det for en principiel sag for hele branchen. Ifølge Ole Nørklit kan man risikere, at andre kommuner vil behandle deres sager på samme måde.