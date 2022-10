Studiet er lavet blandt mere end 800.000 borgere. Undersøgelsen, der endnu ikke er fagfællebedømt, er offentliggjort i et såkaldt pre-print.

SSI har også undersøgt, hvorvidt to eller tre stik med en coronavaccine gør en forskel for mængden af senfølger.

Her kunne forskerne se, at dem, som havde nået at få tredje stik, oplevede færre senfølger end de mennesker, som kun havde fået to.

- Der er stadig meget, vi ikke ved om senfølger. Der er brug for mere viden om sygdomsbyrden for den enkelte patient og for samfundet. Hvor stor negativ indflydelse har senfølgerne på dagligdagen? siger Anders Hviid.

Delta- og omikronvarianterne er mutationer af den oprindelige covid-19 virus.