Fire mænd tiltalt for knivdrab på 22-årig i Herning

Fire mænd i alderen 20-24 år er fredag blevet tiltalt for drabet på en 22-årig mand i Herning i den 5. august sidste år.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Desuden er den yngste af mændene - den 20-årige - også blevet tiltalt for at have overtrådt våbenloven, fordi han har været i besiddelse af en halvautomatisk riffel og 114 patroner.