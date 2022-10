Tesfaye afviser at svare på Findsens anklager: Jeg må ikke

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) afviser at svare på Lars Findsens anklager om, at han blev hjemsendt fra sit job som chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) af politiske årsager.

- Jeg er omfattet af tavshedspligt, siger justitsministeren til TV 2.

- Jeg kan ikke fortælle om mellemregninger i de forløb, der har været i en sag, der handler om statens hemmeligheder.