Højesteret ophæver udvisning af mand dømt for drabsforsøg

En mand, der er dømt for at have forsøgt at slå sin mor ihjel, kan ikke udvises af Danmark. Han får derfor lov at rejse tilbage til Danmark igen.

Det har Højesteret afgjort. Landets øverste domstol trumfer dermed afgørelserne fra by- og landsret, der begge mente, at manden skulle udvises.

Den pågældende mand blev i 2019 kendt skyldig i at have forsøgt at slå sin mor ihjel. Han blev dog fundet straffri med henvisning til sin sindssygdom. Manden lider af skizofreni.