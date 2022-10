Danmarks befolkning voksede med 33.000 personer sidste år

Det er ikke set højere siden 2008.

Der blev under første coronanedlukning i foråret 2020 snakket meget om et potentielt babyboom, fordi mange brugte mere tid derhjemme end normalt.

Det er ikke muligt af aflæse hos Danmarks Statistik, hvad der ligger til grund for den konkrete udvikling.

Man kan dog konstatere, at der er en mindre overvægt af fødte drenge.

Antallet af døde lå også et stykke over tidligere niveauer. Sidste år døde cirka 57.000 mennesker. Det er 6,7 procent over gennemsnittet for de seneste ti år, og det er ikke set højere siden 2003.