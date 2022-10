Gammel ammunition besværliggør undersøgelse af Nord Stream

- Området er præget af Anden Verdenskrigs brug eller ikke brug af ammunition. Der ligger meget på havbunden, og derfor er det ikke så nemt. Men arbejdet pågår, og det er i god gænge, siger Morten Bødskov.

I slutningen af september sagde Bødskov, at han forventede, at der kunne gå op til to uger, før lækagerne kunne undersøges. Det skete med henvisning til, at gastrykket i rørledningerne gjorde det farligt for dykkere at komme tæt på rørledningerne.

Men gammel ammunition og andre ting på havbunden er altså ifølge Bødskov også en udfordring for undersøgelsen. Offentligheden vil få besked, når undersøgelserne er afsluttet.