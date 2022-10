Kommuner har kun brugt 1 af 100 millioner i hjælpepulje

Cheføkonomen fremhæver, at det for eksempel er et kriterie, at man ikke har en formue på over 10.000 kroner, hvis man skal have hjælp.

Nina Von Hielmcrone, som er lektor i socialret på Aalborg Universitet, siger til DR, at hun mener, at puljen er for ukendt.

Hun tilføjer, at kravene er meget stramme, og at det kan svært for nogle udsatte at overskue at søge hjælp, når der skal søges digitalt og indsendes en masse dokumenter og kontoudskrifter.

Fredag fremhævede socialminister Astrid Krag (S) over for DR, at puljen er en mulighed for danskere, som har svært ved at betale regningerne.

Hvis man eksempelvis er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller førtidspension har man mulighed for at søge puljen.