Alderen bremser ikke den adelige advokat

Han har været advokat i over 50 år med kongefamilien og dronning Margrethe blandt klienterne, og i det lys kunne han vel med ro i sindet have trukket sig tilbage for længe siden.

Men pensionstilværelsen har endnu ikke fristet Henrik Wedell-Wedellsborg, som fortsætter sit virke.

Henrik Wedell-Wedellsborg blev født ind i en adelig slægt, men trods det havde han alligevel en almindelig opvækst.