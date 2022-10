Derimod har anklagemyndigheden sagt, at samfundets interesse i at stoppe de alvorlige og i værste fald fatale konsekvenser af vanvidskørsel vejer tungere end den enkelte bilejers.

Flere og flere leaser deres køretøj fremfor at købe det. Dermed har der vist sig et særligt behov for også at kunne gribe ind over for vanvidsbilister, der kører i leasede biler, har Rigsadvokaten påpeget.