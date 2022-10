Udenlandske banker tvinges til dansk retssag om udbytteskat

Man påstår, at 12 udenlandske banker og Nordea sammen med HOOPP har et solidarisk erstatningsansvar. Bankerne deltog i manøvrer, som gjorde det muligt for den canadiske pensionskasse at få pengene fra den danske statskasse, hævdes det.

HOOPP var ikke reel ejer af de aktier, som var grundlaget for krav om refusion af udbytteskat, mener de danske myndigheder.

Faktisk var der tale om et lukket kredsløb, hvor aktierne proforma blev flyttet. Bankernes rolle var at skabe indtryk af, at den canadiske pensionskasse ejede aktierne, lyder det.

Hvis Østre Landsret havde nikket til storbankernes påstand om, at der ikke er såkaldt værneting i Danmark, ville der være udsigt til ”enorme procesøkonomiske ulemper”, har Skatteforvaltningen påpeget i et indlæg om striden.