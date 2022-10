Skyhøje energipriser udskyder oprensning af kemikaliedepot

Hvis oprensningen skal gennemføres med det nuværende prisniveau, estimerer regionen, at det vil løbe op i mindst 600 millioner kroner.

Derfor må udbuddet gå om.

Det står ifølge regionen klart efter løbende forhandlinger med de tre virksomheder, der gerne vil stå for oprensningen af kemikaliedepotet, og som er blevet prækvalificeret. Det er Arkil, Fortum Waste Solutions og Krüger.

- Lige nu er priserne himmelhøje, så det er en kæmpe risiko for virksomhederne at byde – og også for os som region. Ingen kan forudsige, hvordan priserne vil udvikle sig de kommende år