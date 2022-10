Politiaktion i Præstø fortsætter natten til onsdag

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi er tirsdag eftermiddag og aften til stede i Præstø, hvor politiet undersøger et mistænkeligt forhold.

Politiet forventer, at arbejdet fortsætter hele natten og noget af onsdagen.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politis vagtchef ønsker ikke at kommentere sagen yderligere over for Ritzau.