Politiet undersøger mistænkeligt forhold i Præstø

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politis vagtchef ønsker ikke at kommentere sagen yderligere over for Ritzau.

Ifølge regionalmediet sn.dk er der rykket et stort antal politibiler ud til området.

Politiet har været der siden klokken 13 tirsdag ifølge TV 2 Østs oplysninger.

Ifølge mediet er både hundepatruljer og Beredskabsstyrelsen til stede, ligesom der er sat afspærringer op.

TV 2 Øst skriver, at politiet undersøger to forskellige ting i området. Dels er der undersøgelser i gang i nærheden af et hus, men der er også undersøgelser i gang af en bil i nærheden af Præstø Fjord.