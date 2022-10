Mand får otte års fængsel for at køre følgebil på smuglertur

Anklagerfuldmægtig i NSK Laura Wiggers er glad for det samarbejde, som dansk politi har haft med deres tyske kolleger.

- Sagen er et godt eksempel på den måde, som NSK arbejder på, og den viser, at det kan bære frugt at samarbejde på tværs af grænser i sager om for eksempel organiseret indsmugling af store mængder hård narkotika, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer, at hun er glad for, at retten har sat et punktum i sagen med en hård straf.

Gruppen kørte turen fra Holland til Danmark i august og december sidste år.

Ud over kokain fandt tysk politi ifølge Ekstra Bladet en række skydevåben og ammunition i smuglerbilerne.

Men anklagemyndigheden frafaldt ifølge avisen en sigtelse om indsmugling af våben imod Jesper Bonfils. Derfor har sagen alene handlet om smugling af kokain.