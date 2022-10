23-årig mand har mistet livet i trafikulykke ved Sorø

Der er tirsdag sket en færdselsulykke i Sorø, hvor en 23-årig mand er blevet dræbt.

Det skriver Sydsjælland og Lolland-Falster Politi på Twitter.

De pårørende er underrettet.

Politiet oplyser, at to køretøjer var involveret i ulykken, men at ingen andre personer kom til skade.

Ulykken skete på Ringstedvej ved Sorø.