30/10/2022 KL. 11:15

For abonnenter

»Der er kun én bus, men den kører nord om fjorden, så det tager tre timer at komme til universitetet«

Forskellen mellem land og by er et omdiskuteret emne i valgkampen. Men hvor polariseret er den yngre generation? Jyllands-Posten har taget turen fra Vesterhavet til Vesterbro for at tale med fire unge og blive klogere på, om de overhovedet er så forskellige.