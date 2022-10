Trine Jul Siggaard og hendes mand Bjarne er kørt fra Randers til Silkeborg i deres gamle Citroën C5 for at møde en mand, som ringede for at give dem en gave.

Hendes svigerfar har sat en trailer på sin bil, og nu står de her, en formiddag midt i oktober på en parkeringsplads, og takker ydmygt Erkan Berk, som har foræret dem et ton træbriketter.