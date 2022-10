Når lodsen Ivar Svane sejler ud til et skib, som han skal dirigere i havn i Kalundborg, kan han ende i en akavet situation, hvor der både er russiske og ukrainske sømænd på samme skib.

I dag er der to ukrainere og tre russere på det 141 meter lange containerskib ”Elbteam”, men den ene ukrainer, der er andenstyrmand, siger, at de har en let løsning på, hvordan de skal undgå at prikke til elefanten i rummet.