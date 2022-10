- Kablet er stået af, og vi er i gang med at finde fejlen. Vi arbejder hårdt på at finde årsagen, oplyser Energinet kort før klokken 09.30.

Førsteprioritet mandag er ifølge Trefor at få strømmen tilbage i elnettet på Bornholm. Derefter skal det afklares, hvad der er sket. Mandag morgen er det alt for tidligt at spekulere i, hvad der ligger bag.

- Vi er klar over, at der har været aktivitet omkring Bornholm de seneste uger, så det er vigtigt at sige, at vi ikke ved, hvad der er sket endnu. Men der er ikke grund til spekulationer, det er sandsynligvis et almindeligt strømnedbrud, lød det fra Anya Palm ved 08.30-tiden.

Trefor Elnet Øst ejer elnettet på Bornholm.

Lokalt hjælper Beof med at få strømmen tilbage. Her tog man sine forholdsregler fra morgenstunden.