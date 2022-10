Orkanen Ian har blæst fugle på afveje: Canadisk fugl set i Danmark

Orkanen Ian ramte den 1. oktober den amerikanske delstat Florida - og orkanen har vist sig at have fået konsekvenser også for fuglene.

Orkanen betød nemlig, at tusindvis af amerikanske landfugle blev blæst alvorligt ud af kurs.

Det har gjort, at der de seneste dage er dukket fugle op rundt omkring i Europa, der ellers ikke normalt hører hjemme her.