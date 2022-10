Kræftsyge får mere hjælp end andre dødssyge patienter

Konsekvensen kan være forringet sidste levetid og ekstra byrder for de pårørende.

De nye tal fra RKKP viser, at der siden stort set intet er sket.

- Vi har en politisk bestemt kapacitet på området. Sundhedsvæsenet er presset. Der er ikke plads, og derfor bliver de nødt til at afvise patienter, siger Mogens Grønvold.

Han mener, at der skal ansættes mere specialiseret palliativt personale, så de kan rådgive og oplære ansatte på hjerte- og lungeafdelinger i palliative opgaver.

Formanden for Lungeforeningen, Torben Mogensen, kalder det ærgerligt, at det ikke er lykkedes at forbedre støtten til alle patientgrupper.

- Vi har kæmpet i årevis for at råbe politikere og sundhedspersonale op.