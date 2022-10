Tyskland sender undervandsfotografer til Nord Stream-læk

Natten til mandag er der kommet flere detaljer frem, om hvordan Tyskland vil bidrage til efterforskningen.

Tysk politi bekræfter over for nyhedsbureauet dpa, at det har sendt sit bidrag til stedet. Ifølge politiet er et hold blevet ”indsat i Østersøen i nærheden af Bornholm med støtte fra et militær- og et politifartøj”.

Ifølge et dokument, som de to tyske medier NDR og WDR har fået indsigt i, skal politidykkere blandt andet ned og fotografere selve naturgasledningerne. Det skal give et bedre indblik i, præcist hvad der er sket med dem, skriver dpa.