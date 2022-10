Fagbossen sagde stop og blev kommunalpolitiker

Tidligere forbundsformand i 3F Poul Erik Skov Christensen har fundet sig godt til rette som politiker.

»Kommunalpolitik er meget nærværende og handler om folks hverdag. Det er glædeligt, at man kan få lov til at påvirke de velfærdsområder, vi har som for eksempel skoler og ældrepleje,« siger han om arbejdet i byrådet.

Her kan han trække på nogle af de erfaringer, han gjorde sig som fagboss.

For eksempel at håndtere sagsbehandling og at kunne sætte sig hurtigt ind i sagerne. Og så er der det politiske spil, som han altid har været meget optaget af, fortæller han.