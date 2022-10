Cyklistforbundet er begejstret for ideen om at tvinge bilisterne til at holde 1,5 meters afstand – det samme er lastbilchaufførernes fagforening, 3F, hvis cyklisterne vel at mærke så også får forbud mod at komme nærmere end 1,5 meter fra en lastbil, der skal svinge til højre. Fordi det måske kan fjerne nogle af de frygtede højresvingsulykker.