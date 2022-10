Dansk kampfly har været på vingerne over Østersøen

Der har i løbet af ugen været aktivitet på og over Østersøen. Forsvarskommandoen oplyser til DR, at danske F-16-kampfly onsdag var på vingerne for at identificere nogle fly, der havde kurs mod dansk luftrum.

- Forsvaret kan bekræfte, at afvisningsberedskabet var i luften onsdag med henblik på at identificere fly over Østersøen, oplyser Forsvarskommandoen til DR.