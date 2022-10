PET og FE: Russisk valgmanipulation er mindre sandsynligt

Derfor tager de to efterretningstjenester en eventuel trussel meget alvorligt.

Valgmanipulation kommer som regel til udtryk ved et forsøg på at udnytte skillelinjer i et samfund. Det kan ske med påvirkningsaktører på internettet, der forsøger at skabe personlige netværk.

Derfor opfordres borgere til at forholde sig kritisk til information. Hvis man støder ind i det, der ligner misinformation på sociale medier, kan man anmelde det som falske oplysninger.

- I Danmark er vores medier generelt gode til at forholde sig kritisk til misinformation, og vi ser ikke tegn på, at nogle af de russiske påvirkningsnarrativer bliver samlet op i større grad på sociale medier i Danmark, siger Anders Henriksen.