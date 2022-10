»Hvis vi tager minkspørgsmålet, som jo er en del af den samlede coronahåndtering, så blev der jo begået nogle fejl. Det har både Minkkommissionen og andre også sagt,« svarede Mette Frederiksen.

»Men hvilke fejl begik du?« lød det fra tv-værten.

»I forhold til mink. Man kan sige, at det overordnede politiske ansvar ligger altid hos regeringen og hos regeringschefen. Det vedkender jeg mig, og det har jeg gjort hele vejen igennem, og så er der en fødevareminister, som er gået af i forbindelse med det her,« lød det fra statsministeren, som altså ikke ville udtale en sætning indeholdende både sit eget navn og ordet »fejl«.

I hvert fald ikke så længe det handlede om mink.

Senere i programmet spurgte Kaare Quist mere direkte statsministeren, om hun havde svært ved at indrømme fejl.

»Jeg indrømmer gerne fejl,« svarede Mette Frederiksen.

Men da hun straks efter blev bedt om at nævne »tre store fejl«, som hun har begået som statsminister, lød det:

»Ah, det synes jeg er sådan lidt et mærkeligt spørgsmål.«

En enkelt fejl - om noget som endte bedre end ventet - ville hun dog gerne indrømme. Nemlig at hun på et pressemøde under coronapandemien havde sagt, at danskernes hverdag måske aldrig ville blive, som den var før pandemien.

»Det viste sig heldigvis at være en fejl, fordi vi har været så gode i Danmark til at få slået pandemien ned. Det er jo så en fejl,« sagde Mette Frederiksen.

Det piner mig

Fra Folketingets talerstol torsdag aften indledte hun snakken om fejl med at gentage, hvad hun svarede til Kaare Quist.

»Det var en fejl, da jeg sagde, at hverdagen ikke ville blive den samme igen, for det blev den heldigvis,« lød det fra statsministeren.

Og så fortsatte hun ellers med at remse fejl op:

»Det var også en fejl, at vi ikke fandt nogle bedre muligheder undervejs for at mennesker kunne tage afsked med hinanden på hospitaler, hospice og plejehjem. For der har været beretninger, som har gjort et kæmpe indtryk, og det piner mig. Men på det tidspunkt, vi stod i det, var vi så bekymrede for smittespredning, at vi ikke kunne se, hvordan vi kunne gøre det anderledes.«

»Og det var også en fejl, da jeg på et andet pressemøde sagde lev med det,« sagde hun med henvisning til et pressemøde i november 2021, hvor hun blev bedt om at kommentere sproget i den SMS-kommunikation, som havde været mellem ledende personer i Statsministeriet i minksagen.

I én SMS lød det eksempelvis om minkbranchen: »Luk lortet«.

En sprogbrug, som statsministeren dengang forsvarede:

»Der kan ryge en finke af panden. Lev med det,« lød det dengang fra Mette Frederiksen.

Men torsdag aften erkendte hun, at det var en fejl:

»Det blev sagt i en kontekst om, at nogle gange, når man krisehåndterer, så kommunikerer man måske lidt mere direkte og lidt mere uden filter, end man bør gøre i alle mulige andre sammenhænge, hvor presset ikke er lige så stort. Og det var faktisk tænkt som et forsøg på at forsvare nogle mennesker, som stod midt i en krisehåndtering, og som ikke kan forsvare sig selv i offentligheden.«

»Men det kom jo til at lyde for hårdt. Det kom til at lyde sådan, at jeg bare som statsminister sagde lev med det. Det var ikke det, der var min intention, så var det en fejl at sige sådan på et pressemøde. Ja, det var det,« sagde Mette Frederiksen.

Men hvad så med selve minksagen. Ville Mette Frederiksen, på valgkampens dag to, også erkende at have begået fejl i den.

Nej, fastholdt hun selv fra Folketingets talerstol.

»Så vi har begået fejl, og jeg har begået fejl. Men jeg er nødt til at sige, at det var ikke en fejl at slå minkene ned i Danmark,« sagde hun.

Ikke forkert at slå minkene ned

V-formand Jakob Ellemann-Jensen spurgte efterfølgende, om Mette Frederiksen, ”helt ærligt”, ikke mente, at hun havde begået fejl i minksagen. Hun svarede, at der blev begået fejl, ikke at hun havde.

»Der blev begået fejl omkring mink. Det siger sig selv. Regeringen skulle være gjort opmærksom på, at der ikke var hjemmel,« sagde hun.

Ellemann forsøgte igen med lignende spørgsmål.

»Det var ikke forkert at slå minkene ned. Af hensyn til danskernes folkesundhed,« svarede statsministeren og gjorde opmærksom på, at det var regeringen selv, der gjorde Folketinget opmærksom på, at der manglede lovgrundlag til at kræve alle mink aflivet.

Hendes svar sent torsdag aften flugter i øvrigt helt med, hvad hun tidligere har sagt. Før sommer - den 1. juni 2022 - lige efter minkrapporten var udkommet, spurgte Jyllands-Posten under et pressemøde i Statsministeriet om netop minksagen, om hun ville sige, at hun havde begået fejl.

Det ville hun ikke.

»Jeg vil meget gerne beklage den her proces, og jeg vil også gerne sige undskyld for den i forhold til landets minkavlere. Og der er begået fejl. I forhold til min egen rolle, der henholder jeg mig til de ord, som kommissionen skriver, altså at jeg ikke havde viden om, jeg havde heller ikke nogen hensigt til, og jeg har overholdt min sandhedspligt,« lød det.

Dengang som i dag.