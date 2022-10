HILLERØD ARREST, 13.-24. DECEMBER 2021

Med lukkede øjne tager jeg en langsom, dyb indånding.

»Hvide,« messer jeg højt for mig selv. Holder vejret et par sekunder.

»Tanker,« siger jeg og puster ud.

Igen.

»Hvide tanker.«

Jeg udvikler et mantra. Gradvist får jeg søvnen tilbage. Overskuddet til at trække vejret dybt og falde i søvn kom samtidig med min taske i går. Jeg føler for første gang en smule optimisme, siden jeg blev fængslet for tre dage siden. For at få frisk luft går jeg en søndagstur i den spidsvinklede gård, en trekant på 8 x 10 x 10 meter med trådhegn over.